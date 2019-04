L'école primaire de Saint-Marc-du-Lac-Long reprend du service

L'école primaire de Saint-Marc-du-Lac-Long qui avait dû mettre un terme à ses activités pédagogiques faute d'élève accueillera sa première classe en un an lors de la rentrée scolaire le 30 aout prochain. Le directeur général de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Bernard d'Amours, a confirmé la bonne nouvelle.

Il s'agira d'une classe à niveaux multiples qui accueillera des élèves de 1re, 2e et 3e année. C'est donc dire qu'un nombre minimum d'inscriptions a été atteint. «Effectivement, il y aura une classe, mais il peut se passer bien des choses d'ici la rentrée», laisse planer M. D'Amours.

En effet, la Commission scolaire n'est qu'à une ou deux inscriptions pour démarrer une classe de deuxième cycle à l'école Saint-Marc. Selon le ministère, un minimum de six élèves doit être inscrit pour permettre à la Commission scolaire de recevoir le financement inhérent à la création d'une classe.

De son côté, la municipalité poursuit ses efforts dans le but de se doter d'un service de garde pouvant accueillir les enfants à l'intérieur des murs de l'école, et ce dès la prochaine rentrée scolaire.

Rappelons que les parents établis à Saint-Marc-du-Lac-Long ont la liberté d’inscrire leur enfant ailleurs que dans l’école de leur milieu immédiat, ce qui, dans le cas de Saint-Marc-du-Lac-Long, a entrainé l’arrêt des activités pédagogiques en raison du manque d’élèves.

De concert, la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs et des élus souhaitent voir le gouvernement provincial modifier les modalités qui permettent ce type de transfert et qui seraient responsables, du moins en partie, des problèmes rencontrés par l'école Saint-Marc.

«C'est la municipalité de Saint-Marc-du-Lac-Long qui a initié le mouvement. Il nous reste à déterminer la stratégie qui nous permettra de sensibiliser les élus. Ils ont reçu les résolutions, mais il n'y a pas encore eu de représentations officielles. C'est un problème qui s'observe aussi dans d'autres municipalités», souligne M. D'Amours.

Ce dernier plaide pour que le ministère de l'Éducation tienne compte de la réalité des régions et des petites localités parmi les critères permettant d'obtenir une dérogation.

À noter que l'école Saint-Marc n'a jamais été proprement fermée. Elle était mise à la disposition de la municipalité et de la communauté.