Le CISSS du Bas-Saint-Laurent remercie ses bénévoles

À l’occasion de la 45e édition de la Semaine de l’action bénévole, qui se déroulait du 7 au 13 avril sous le thème « Et si on osait… bénévoler », le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas- Saint-Laurent tient à remercier chacun des quelques 600 bénévoles pour leur implication et leur grande contribution auprès de la population du Bas-Saint-Laurent.

Sur l’ensemble du grand territoire qu’est le Bas-Saint-Laurent, les bénévoles sont présents pour les usagers et leurs proches. Tous les gestes, petits et grands, contribuent à accompagner et prendre soin de la population; une grande richesse pour la communauté du CISSS. Tout au long de la semaine, des activités à l’intention des bénévoles ont eu lieu aux quatre coins du territoire afin de souligner leur contribution.

Le CISSS est continuellement à la recherche de bénévoles pour œuvrer auprès de la clientèle. Il est possible de faire la différence auprès des usagers, en contactant Gina Marmen, chef du service des bénévoles et des intervenants en soins spirituels au 1 833-734-0136. On peut aussi s’inscrire en ligne sur le site web du CISSS à l’adresse www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/notre-cisss/devenir-benevole.