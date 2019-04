Deux dons d’épicerie pour la semaine du bénévolat

Dans le cadre de la semaine du bénévolat, du 7 au 13 avril, l’Association des bénévoles du CHRGP avait installé du lundi au jeudi un kiosque à l’entrée principale du centre hospitalier.

Les objectifs principaux d’une telle présence sont de faire connaitre les services offerts par l’Association à la clientèle, d’effectuer le recrutement de nouveaux bénévoles et de faire une levée de fonds pour le financement des services offerts par l’Association.

Les dons offerts de 5$ et plus avaient la chance de gagner deux paniers d’épicerie d’une valeur de 200 $ chacun. Les gagnants sont Simon Dionne de Saint-Antonin et Éric Morin, également de Saint-Antonin. Étant donné que le marché d’alimentation Maxi de Rivière-du-Loup commanditait l’un de ses paniers d’épicerie, la remise des prix s’est effectuée au Maxi vendredi dernier.