Interventions incendie : un don pour sauver la vie des animaux

L’Hôpital vétérinaire de Rivière-du-Loup a fait un don de trois masques à oxygène Réanimo au Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup (SSIRDL) le 10 avril. Cette collaboration permettra d’accélérer le délai d’intervention auprès des animaux de compagnie qui auraient été incommodés par la fumée lors d’un incendie.

Les premiers masques à oxygène Réanimo ont été acquis en 2010. Ils ont été utilisés à quelques reprises au cours des derniers mois, notamment lors des interventions sur la rue Martin, à la Place St-Georges et sur la rue Pouliot à Rivière-du-Loup. Trois modèles sont à la disposition des pompiers pour les chats, les petits et les plus gros chiens.

«Je trouve ça important d’aider les membres de notre communauté. Lorsque les gens perdent tout dans un incendie, ils sont en détresse et se tournent vers leur famille. Pour certains, c’est leurs animaux. On voulait que les pompiers puissent donner un support à ces personnes. Ils ont aussi le souci de sauver les vies des animaux, c’est pourquoi nous avons décidé de les appuyer dans leurs démarches», explique la propriétaire de l’Hôpital vétérinaire de Rivière-du-Loup, Heidie Pomerleau.

Le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup, Éric Bérubé, souligne que plusieurs véhicules sont appelés à intervenir lors d’appels incendie, et que ces masques supplémentaire permettront d’agir plus rapidement et de renouveler les équipements. Le SSIRDL avait tout d’abord entamé des démarches pour acquérir les masques, mais l’Hôpital vétérinaire a décidé d’en faire don, grâce à l’initiative de Mme Pomerleau et de Marilyn Lemire.