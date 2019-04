Le Relais pour la vie de Rivière-du-Loup de retour le 8 juin

Près d’une vingtaine d’équipes sont déjà inscrites au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer qui aura lieu dans la nuit du 8 juin sur le terrain de piste et pelouse de la rue Saint-Pierre à Rivière-du-Loup. L’organisation invite d’ailleurs les personnes intéressées à s’inscrire en grand nombre pour la 10e édition de l’événement.

Cette année, c’est le député de la circonscription Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, qui a accepté la présidence d’honneur de cette marche de nuit rassembleuse et forte en émotion. De sa propre initiative, il a d’ailleurs sollicité 150 entreprises du territoire en leur demandant d’acheter 10 luminaires au cout de 5 $ chacun.

«Le Relais pour la vie est une nuit d’espoir et je tiens à me rendre disponible pour faire la promotion de cet événement qui apporte un appui concret et du réconfort aux citoyens de notre région. Personne ne devrait avoir à affronter le cancer seul», a-t-il souligné.

Notons que pour sa 10e année, l’organisation du Relais pour la vie de Rivière-du-Loup compte sur l’entreprise Soucy Industriel, propriété de Frédérick Soucy, comme partenaire majeur. La lutte contre le cancer est une cause qui touche beaucoup l’homme d’affaires puisque plusieurs membres de sa famille ont été touchés par la maladie.

SOIRÉE MAGIQUE

Sous le thème «Rivière-du-Loup est plus grande que le cancer», un clin d’œil à la nouvelle identité visuelle de la Société canadienne du cancer, le Relais pour la vie louperivois compte bien rassembler à nouveau plusieurs dizaines de porteurs d’espoir, allumer plus de 1500 luminaires et voir marcher plus de 1000 personnes au plus fort de la soirée de juin. Depuis sa création, l’événement a permis d’amasser plus de 670 000 $.

«D’année en année, nous constatons une belle mobilisation du public. Nous invitons donc encore une fois les personnes intéressées à se joindre à nous en formant des équipes que ce soit entre collègues, en famille ou entre amis», a lancé la présidente du comité organisateur du Relais pour la vie de Rivière-du-Loup, Maryse Rioux, qui passera le flambeau à Nathalie Dubé, après 10 ans de bénévolat, en 2020.

Depuis sa toute première édition au Québec, en 2001, le Relais pour la vie a amassé plus de 140 millions de dollars. Les dons recueillis à travers la province permettent notamment à la Société canadienne du cancer de soutenir près de 2 millions de personnes touchées par le cancer au Québec, de financier des projets de recherche et évidemment de prévenir plus de cancers.

Pour davantage d’informations, pour participer ou même pour faire un don, visitez le relaispourlavie.ca.

Sur la photo, on reconnaît Luc Boissonneault, responsable de la logistique, Nathalie Dubé, présidente dès 2020, Maryse Rioux, présidente actuelle, le député Bernard Généreux, président d’honneur, Fallon Dubé, responsable de la programmation, Frédérick Soucy, partenaire et Serge Goulet, responsable des finances et bénévole de longue date.