Huit bourses de 1 700 $ remises à des étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup

La Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) a remis dernièrement le premier versement de 500 $ de huit bourses de 1 700 $ à des étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup.

Ces bourses de promotion des programmes de formation menant aux professions où la main-d’œuvre est insuffisante seront complétées lors du deuxième versement de 1 200 $ qui sera remis à l’obtention du diplôme.

Les récipiendaires sont Simon Cantin-D’André (Soins infirmiers), Maxime Dubé (Technologie de l’électronique industrielle), Anne-Marie Dumais (Soins infirmiers), Thomas Fournier (Technologie de l’électronique industrielle), Frédéric Lapointe (Techniques de l’informatique), Mathieu Lepage (Techniques de l’informatique), Vincent Lévesque (Technologie de l’électronique industrielle) et Nicolas Paradis (Technologie de l’électronique industrielle).

Cette année, les programmes priorisés par la CPMT étaient Soins infirmiers, Techniques de l’informatique et Technologie de l’électronique industrielle. Ces bourses visent à augmenter le nombre d’inscriptions dans les programmes de formation technique et à encourager la persévérance scolaire et l’obtention d’un diplôme.