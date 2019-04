Hausse marquée de l'achalandage à la Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon

Le retour du NM Trans Saint-Laurent qui effectue la liaison entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon était visiblement attendu. Des gens de partout ont profité des premières traversées de la saison 2019 des deux côtés de la rive.

«Nous avons noté une augmentation importante de l'achalandage pour les premières traversées, comparé aux années passées. L'an dernier, 18 véhicules étaient au rendez-vous pour le départ de 8h de Rivière-du-Loup, alors que cette année, ils étaient une trentaine. C'est à peu près la même chose du côté de Saint-Siméon. La première rangée de la file d'attente était pleine à 7h30 alors que la première traversée avait lieu à 9h30. Aucun véhicule n'a été laissé sur les quais», affirme le responsable des communications, Marc Larouche.

Considérant ces résultats, la Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon s'attend à aussi à une hausse de l'achalandage pour le congé pascal.

«Traditionnellement, le NM Trans Saint-Laurent reprend du service le jeudi saint, qui amorce la fin de semaine de Pâques. Comme cette fête arrivait tard cette année, nous avons décidé de débuter la saison une semaine avant. Comme l'achalandage a doublé lors de la première traversée, on s'attend aussi à une augmentation marquée la semaine prochaine, alors que plusieurs seront en vacances. Nous conseillons aux gens d'arriver sur le quai 90 minutes à l'avance, puisque nous ne prenons aucune réservation. L'embarquement se fait selon l'ordre d'arrivée», poursuit M. Larouche.

D'une capacité de 100 véhicules et de 400 passagers, Le NM Trans Saint-Laurent effectue trois traversées quotidiennes au départ de Rivière-du-Loup à 8h, midi et 16h, et de Saint-Siméon à 9h30, 14h et 17h30. Quatre traversées de chacune des rives auront lieu le Vendredi saint, 18 avril, de même que le lundi de Pâques, le 22 avril. L'horaire est disponible sur le site traverserdl.com.

La saison 2018 a été la meilleure depuis 2010, avec 143 315 passagers, soit 8,5% de plus que 2017.