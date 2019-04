Ton grille-pain ne fonctionne plus et ton ordinateur est au ralenti ? Avant d’aller les porter à l’écocentre, viens les réparer le 27 avril prochain à la Bibliothèque François-Hertel du Cégep de La Pocatière. Une équipe de bénévoles, composée d’enseignants, de techniciens et d’étudiants en technologie du génie physique ainsi qu’une couturière, sera sur place pour t’aider à diagnostiquer et à réparer, si possible, ton appareil.

Répare tes trucs est une activité organisée par le Cégep de La Pocatière en partenariat avec la Ville de La Pocatière et Co-éco dans le cadre des activités du Jour de la terre 2019. Répare tes trucs, c’est également l’occasion de mettre en valeur le savoir-faire des étudiants et de prolonger la durée de vie de vos appareils ou de vos vêtements. Ce geste permet également de diminuer la pression sur les matières premières en diminuant la consommation de matériaux neufs. Savais-tu qu’il faut 80 000 tonnes de matière première pour avoir seulement 1 tonne de cuivre ?

OÙ ET QUAND

Le samedi 27 avril 2019 de 10 h à 16 h à la bibliothèque François-Hertel du Cégep de La Pocatière au 140, 4e avenue Painchaud.

Inscris-toi gratuitement (non obligatoire) au www.co-eco.org ou encore sur la page Facebook de l’évènement. Ouvert à tous, du café et des collations seront offerts.

APPAREILS ACCEPTÉS

Radio, manette, VHS, walkie-talkie, drone, mini-four, projecteur, amplificateur, cadran, console, lecteur DVD, vitre de téléphone cellulaire, baladeur numérique, etc.

Pour plus d’information sur l’évènement, consulte la page Internet www.co-eco.org ou encore communique avec la ligne info de Co-éco au 418 856-2628.