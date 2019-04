Les élèves louperivois passent à l’action et sollicitent l’aide des citoyens de leur quartier

À l’invitation de la Ville de Rivière-du-Loup, des élèves de 4e et 5e années des écoles louperivoises participent à la grande aventure de la Bourse du carbone Scol’ERE, qui les amène à mieux comprendre les gaz à effet de serre (GES) pour en réduire l’émission.

Un concours amical entre écoles les attend et pour le remporter, ils sollicitent l’aide des résidents de leur quartier. La mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup Sylvie Vignet visitait ces derniers jours une des classes participantes pour saluer les efforts des élèves et annoncer le nouveau prix régional à l’école Joly. L’une des classes de l’année dernière a mis sur pied un système interne de gestion du bac brun à la suite des ateliers de la Bourse du carbone Scol’ERE, faisant en sorte que l’institution adhère depuis ce temps à la collecte des matières organiques.

À la fin de l’édition 2018-2019, des prix seront remis aux élèves pour reconnaitre leurs efforts et leur engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre par l’adoption de petits gestes au quotidien. Alors qu’un Grand Prix national, le 24 h SCOL’ERE, est déjà en jeu, Mme Vignet a dévoilé les détails d’un prix à l’échelle locale, mis de l’avant par la Ville et qui prévoit un volet participation et un bonus aux champions.

Chaque école hôte recevra cinq arbres de 1,5 m à 1,75 m par classe ayant participé aux ateliers de la Bourse du carbone Scol’ERE. La classe ayant réalisé les plus grandes réductions de gaz à effet de serre obtiendra pour son école dix autres arbres. Tous seront plantés sur les terrains ou à la proximité immédiate des écoles d’ici la fin de l’année scolaire.

Les citoyens et organisations peuvent ajouter leurs efforts à ceux des élèves et de leur famille, pour augmenter les chances d’une école de remporter des arbres additionnels et, surtout, prendre part à la réduction des GES. Pour s’inscrire, il suffit de contacter la coordonnatrice régionale de la Bourse du carbone Scol’ERE, Mme Geneviève Joncas ([email protected]).

La Ville de Rivière-du-Loup a fait les démarches nécessaires afin de pouvoir offrir son approche éducative positive aux écoles louperivoises intéressées. Le programme se divise en thèmes couvrant notamment les changements climatiques, la consommation, l’énergie et le transport ainsi que la gestion des matières résiduelles.

Les élèves relèvent en outre les défis de la réduction des GES par des gestes concrets qu’ils décident eux-mêmes d’adopter en famille. Par exemple, favoriser l’utilisation d’une bouteille d’eau réutilisable, privilégier l’achat de produits locaux, fermer les lumières à la sortie d’une pièce, remplacer par un substitut une portion de viande par semaine, s’assurer de connaitre les matières compostables pour bien participer à la collecte des matières organiques de la municipalité ou encore atteindre l’objectif zéro gaspillage alimentaire.

Le résultat est tangible : l’objectif commun de réduction des quelque 250 classes de la Bourse du carbone Scol’ERE pour 2018-2019 était de 4 millions de kg d’émissions de CO2 évitées. À ce jour et avec encore plusieurs semaines avant la date butoir fixée, le compteur oscille tout près des 4,05 M de kg et continue de grimper.