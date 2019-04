Impacts des pesticides : adoption d’un mandat d’initiative

La Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles, dont fait partie le député de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Denis Tardif, a adopté à l’unanimité, le 28 mars dernier, un mandat d’initiative sur les impacts des pesticides sur la santé publique et l’environnement, sur les pratiques de remplacement innovantes disponibles et à venir dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, et ce, en reconnaissance de la compétitivité du secteur agroalimentaire québécois.

Les membres de la Commission, présidée par le député de Masson, Mathieu Lemay, entendent également aborder, lors de ce mandat, la question de l’indépendance de la recherche dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation et les pratiques de prescription des pesticides par des agronomes liés à l’industrie.

«L’impact des pesticides est un sujet préoccupant. Je suis fier de pouvoir m’impliquer dans cette Commission et de joindre mes efforts à cette cause. Réduire l’utilisation des pesticides et trouver d’autres alternatives pour aider les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation permettront au Québec de poursuivre son virage vert. La santé publique et l’environnement sont des sujets qui doivent rester au cœur de nos préoccupations», a soutenu Denis Tardif.