La direction du Couvent de Trois-Pistoles se manifeste

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a confirmé avoir finalement reçu une réponse le 2 avril mardi en fin de journée de l'exploitante du Couvent de Trois-Pistoles, Sylvie Drolet, quelques heures avant l'expiration du délai.

«Nous analyserons sa réponse et rendrons notre réponse dans les 30 prochains jours», a souligné Ariane Doucet-Michaud, conseillère-cadre aux communications stratégiques. L'échéance était fixée à minuit.

Le CISSS analysera donc la réponse de la direction du Couvent et prendra une décision selon les éléments qui lui ont été communiqués. La veille, le Centre intégré de santé et de services sociaux s'était fait rassurant pour les résidents qui avaient manifesté de l'inquiétude sur une fermeture rapide de l'établissement. On y précisait aussi que les résidents et leurs proches seraient informés en priorité de la décision.

Rappelons qu'un avis d’intention de retrait de la certification a été envoyé par le CISSS le 12 mars dernier à l'exploitante. Cette dernière devait mettre en place un plan de redressement au cours des dernières semaines.

À la suite de son analyse de la situation, le CISSS a donc décidé d’utiliser les grands moyens pour obliger Mme Drolet à agir. À la fin du délai accordé, le CISSS pourrait prendre les actions légales pour enlever la certification de résidence privée pour ainés (RPA).