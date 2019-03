Le Festival de la P'tite laine de Rivière-du-Loup redonne à la communauté

L’automne dernier, le Festival de la P’tite laine a mis sur pied un atelier de tricot dans le cadre des activités parascolaires de l’École secondaire de Rivière-du-Loup afin d’initier les jeunes à cet art millénaire. Deux groupes ont été formés, soit un en septembre 2018 et un deuxième en février.

Ce passetemps s’adresse aux élèves de tous les niveaux de la 1ère à la 5e secondaire. Les points et les techniques de base y sont montrés. Un foulard circulaire et une tuque seront réalisés durant l’année. Les cours sont donnés un midi par semaine par Linda Beaudoin, enseignante à l’École secondaire de Rivière-du-Loup, et par Émilie Fournier, membre du Cercle des Fermières de Rivière-du-Loup. Le Festival a fourni le matériel nécessaire à l’activité afin que les participants n’aient aucun frais à débourser. Les accessoires ont été achetés à la boutique de laine Otriko de Rivière-du-Loup pour favoriser l’achat local et le réinvestissement dans la communauté.

De plus, le Festival tient un Tricot Jasette un samedi par mois à la salle Basques de l’Hôtel Universel, de 10 h à 16 h 30. Les personnes intéressées sont invitées à venir tricoter et à échanger des techniques avec d’autres passionnés. Les prochains rendez-vous sont les 13 avril, 4 mai et 8 juin. L’entrée est gratuite.

Les 5 et 6 octobre se tiendra le 5e Festival de la P’tite laine à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup qui regroupera encore plus d’exposants. L’an dernier, plus de 2 300 personnes, en provenance de toutes les régions du Québec, du Nouveau-Brunswick et même de l’Ontario, ont assouvi leur passion. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le Tricot Jasette et le festival, il est possible de consulter le site web www.festivalptitelaine.com.