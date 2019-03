Derniers préparatifs en vue du 15e Salon de l’habitation et du plein air de Rivière-du-Loup

Le Centre Premier Tech et le Stade de la Cité des jeunes de Rivière-du-Loup fourmillaient cet après-midi, alors que les exposants et l’équipe d’Évènements VIP s’affairaient à apporter la touche finale aux préparatifs pour le 15e anniversaire du Salon de l’habitation et du plein air Expert Maison. L’ouverture du salon a lieu dès 17 h ce soir.

Il y a 15 ans, la première version de l’entreprise Événement VIP s’était portée acquéreur de la foire résidentielle créée par Renée Lagacé, qui avait lieu à l’Hôtel Universel. L’année suivante, l’évènement avait déménagé dans le Centre Premier Tech, qui venait tout juste d’être construit. «Les premières années, de passer de 50 exposants à 125, ce fut un grand défi. On a intégré un mini salon de l’auto pendant trois ans pour pouvoir combler nos espaces. Ma plus grande fierté, 15 ans plus tard, c’est que maintenant ce salon est devenu un salon 100% plein air et habitation», explique l’organisatrice, Amélie Dionne.

Au fil du temps, l’organisation n’a cessé d’innover et d’ajouter des nouveautés afin de permettre au Salon de l’habitation et du plein air de viser une clientèle plus large. Pour cette 15e année, une zone de découvertes et de saveurs fait son apparition permettant aux artistes, artisans et aux produits du terroir de se faire connaitre

«Il y a beaucoup de travail derrière un évènement comme celui-là. Il ne faut pas rester dans notre zone de confort, et c’est ce qui nous pousse à trouver des moyens pour innover chaque année», ajoute Mme Dionne.

Une section d’éco-construction et de développement durable a aussi été ajoutée. L’espace consacré aux familles a été agrandi et accueillera notamment Aster et sa tente étoilée, de même que les mascottes de la Pat Patrouille. Un partenariat avec Coco Latté permet d’offrir un service de garderie gratuitement sur place. La tyrolienne géante est également de retour dans le Stade de la Cité des jeunes.

Le Salon de l’habitation et du plein air demande environ 48 heures de montage, et plus d’une trentaine de bénévoles y participent. Il est organisé sur une année complète et se déroule du 29 au 31 mars. Les portes ouvriront dès ce soir à partir de 17 h. Le samedi 30 mars, il débutera à 10 h et fermera à 18h. Le dimanche 31 mars, les visiteurs pourront y accéder entre 10 h et 16 h. La programmation complète de l’évènement est disponible au salonhabitationrdl.com.