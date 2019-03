Cinq équipes du Collège Notre-Dame primées à la finale régionale d’Expo-sciences

La tradition d’excellence et de réussite en loisir scientifique se poursuit pour le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Cinq équipes du Collège ont été primées lors de la finale régionale Est-du-Québec d’Expo-sciences Hydro-Québec, présentée au Cégep de La Pocatière du 22 au 24 mars. Deux d’entre elles ont d’ailleurs reçu une invitation à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2019.

Élodie Marceau et Élyse Fournier ont remporté le prix Curium avec leur projet « Et si l’humanité disparaissait? ». Alyson-Lee Caron et Rosalie Bossé ont mérité le prix des Jeunes Naturalistes avec leur projet « Les gauchers sont-ils en voie d’extinction? ». Emma Normand et Emma Landry ont aussi reçu un prix pour leur projet «Votre cerveau vous ment-il?».

Pour leur part, Philippe Leclerc et Marguerite Sénéchal ont remporté la bourse de l’Université du Québec à Rimouski pour leur projet intitulé « L’hypnotisation médicale ». Félix-Antoine Corbin-Lavoie et Jonathan Labrie ont mérité les prix Alcoa et Fondation du Cégep de Rimouski grâce à leur projet « Allergie ou intolérance? ».

Ces 2 équipes prendront part à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2019, qui aura lieu au collège Charles-Lemoyne en Montérégie du 11 au 14 avril.