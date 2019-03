Un nouveau traitement pour le cancer de la prostate est offert à l’Hôpital de Rimouski

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, en compagnie de la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski, a procédé le 26 mars à l’inauguration de la salle de curiethérapie Desjardins à l’Hôpital de Rimouski.

L’aménagement de salle de curiethérapie selon les plus hauts standards médicaux permet désormais d’offrir aux hommes du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie un traitement de curiethérapie prostatique à la fine pointe de la technologie, et ce, à Rimouski.

Il s’agit d’un investissement total de 710 000 $ incluant les couts d’immobilisation et d’équipement. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à souligner l’importante contribution de la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski totalisant 390 000 $ et souhaite remercier la Caisse Desjardins de Rimouski pour son don de 1 M$ à travers la campagne de dons majeurs de la Fondation. La salle de curiethérapie portera le nom de Desjardins.

«Le Centre de cancérologie de Rimouski se démarque depuis déjà 20 ans en terme de qualité et d’accessibilité des services. L’ajout de ce type de traitement à l’offre de service en cancérologie est un développement dont je suis particulièrement fière. Nous œuvrons quotidiennement à assurer la meilleure qualité de soins qui soit à notre population. En rendant la curiethérapie prostatique possible, ici, à Rimouski, c’est près de 60 hommes de l’Est-du-Québec qui pourront demeurer plus près de leur domicile pour suivre leur traitement », explique Isabelle Malo, présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

La curiethérapie est un traitement où l’on administre une dose élevée de radiation directement dans la tumeur pour préserver le plus possible les tissus normaux environnants. On peut ainsi mieux contrôler la maladie avec un minimum d’effets secondaires. Pour ce faire, la source de rayonnement est mise en contact direct avec la tumeur par le biais de petits tubes insérés temporairement dans la prostate. Elle permet de donner une dose de radiation importante directement dans la prostate pendant environ 20 minutes. La curiethérapie de prostate se réalise sous anesthésie générale.

Au Québec, le cancer de la prostate est le type de cancer le plus souvent diagnostiqué chez les hommes. On estime que 4 800 hommes ont reçu un diagnostic de cancer de la prostate. Le Centre de cancérologie de l’Hôpital de Rimouski accueille annuellement environ 900 patients par année pour des traitements de radio-oncologie. On y administre également plus de 6500 traitements de chimiothérapie.