900 M$ d’ici 2025 : la CAQ garde le cap pour l’autoroute 85

En conférence de presse pour dévoiler le montant des investissements sur le réseau routier du Bas-Saint-Laurent pour 2019-2021, la ministre Marie-Eve Proulx a confirmé que la Coalition Avenir Québec (CAQ) prévoyait investir 900 millions de dollars pour compléter l’autoroute 85 d’ici 2025.

Cet objectif est similaire à celui du gouvernement précédent. Dans le document remis par le ministère des Transports, on indique que la somme consentie pour deux ans, 2019-2021, est supérieure à 50 M$ dans le tronçon de Saint-Antonin. Le ministère ne veut pas donner davantage de précisions sur les montants qui seront investis en raison du processus d’attribution des contrats. «Nous aurons le résultat de quatre appels d’offres d’ici le mois de juin», a mentionné Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup – Témiscouata. Il n’y a cependant aucun doute que les sommes consacrées à l’autoroute 85 vont monter en flèche si l’on veut terminer les travaux en 2025.

Concernant le prolongement de l’autoroute 20 de Trois-Pistoles à Bic, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent a été claire dans sa réponse. «L’autoroute 85 est priorisée», a-t-elle indiqué. D’ailleurs, aucune somme d’argent pour des études préliminaires n’est prévue à cet effet dans les investissements routiers 2019-2021. «On va travailler pour la 20», a toutefois souligné le député de la circonscription.

379 M$ pour 150 PROJETS

Le ministère des Transports a donc dévoilé la liste des projets pour le Bas-Saint-Laurent pour la période 2019-2021, nécessitant des investissements de 378 897 000 $. Des détails sont d’ailleurs disponibles sur le site web du ministère. Pour la région du Bas-Saint-Laurent, 125 580 000 $ seront investis dans la réalisation de projets routiers visant à assurer des chaussées en bon état. On y retrouve de l’asphaltage dans les municipalités suivantes : Biencourt, Cacouna, Dégelis, Lac-des-Aigles, Lejeune, Notre-Dame-du-Portage, Pohénégamook, Rivière-Bleue, Rivière-du-Loup, Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Saint-Clément, Sainte-Françoise, Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Saint-Guy, Saint-Michel-du-Squatec, Saint-Modeste, Saint-Pierre-de-Lamy, Saint-Simon et Témiscouata-sur-le-Lac.

Environ 44 787 000 $ seront injectés dans des travaux à des structures. Toujours au Bas-Saint-Laurent, 208 160 000 $ iront pour des projets routiers visant à assurer un réseau efficace et sécuritaire. On note notamment des réparations et reconstructions de ponceaux et de structures à : Dégelis, Lac-des-Aigles, L’Isle-Verte, Notre-Dame-du-Portage, Rivière-Bleue, Rivière-du-Loup, Saint-André, Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Saint-Eusèbe, Saint-Guy, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Saint-Marc-du-Lac-Long, Saint-Michel-du-Squatec et Saint-Pierre-de-Lamy.

Notons que 84 292 000 $ du montant global investi en 2019-2021 proviennent de partenaires.