BBQ : un prix international pour Pierre-Luc Darveau

Le Louperivois Pierre-Luc Darveau voulait révolutionner le monde du BBQ et force est de constater qu’il y est arrivé. L’homme d’affaires a remporté la semaine dernière les grands honneurs d’une compétition d’envergure internationale pour un accessoire qu’il a inventé.

Son ensemble Tout-en-Un (All-in-1) pour BBQ au charbon a ainsi gagné la première place aux Vesta Awards, un grand concours du prestigieux salon HPBEXPO de Dallas, comme accessoire BBQ de l’année à travers le monde. Le produit, révolutionnaire dans le domaine, a devancé les propositions de géants dans l’industrie comme celui du chef de renommée internationale Heston Blumenthal.

«Les juges ont mentionné que notre produit était celui qui faisait avancer le plus le monde du BBQ. C’est une distinction vraiment importante, c’est un peu comme remporter la Coupe du monde», a partagé le passionné qui a vécu cette aventure avec son partenaire Maxime Lavoie de BBQ Québec. «Ce n’est pas possible d’aller chercher plus gros comme honneur.»

Concrètement, le «All-in-1» est un anneau fait d’acier inoxydable qui permet aux amateurs de grillade de transformer leur barbecue «Kettle» au charbon en fumoir, four à pizza ou même en rôtisserie.

«Ça évite au consommateur d’avoir à acheter un barbecue, un fumoir et plusieurs autres accessoires pour un prix exorbitant […] Je crois qu’il y avait vraiment un besoin pour un produit comme celui-ci sur le marché, il fallait simplement mettre le doigt dessus.»

Pierre-Luc Darveau travaille sur le concept depuis plusieurs années. Il a même décidé de mettre un terme à sa carrière de golfeur professionnel afin de se consacrer entièrement au développement de l’accessoire avec ses partenaires.

Aujourd’hui, celui qui travaille également comme ambassadeur pour BBQ Québec, voit ses efforts porter fruit. Le prix remporté au Texas lui ouvre maintenant les portes du monde pour la distribution de son produit conçu et fabriqué au Québec. Déjà, plusieurs entreprises internationales, leaders dans le monde du BBQ, l’ont approché. Son invention pourrait bientôt se retrouver dans des commerces des États-Unis, de l’Allemagne, de l’Inde et du Brésil, par exemple.

Notons qu’en 2018, l’accessoire Tout-en-Un avait remporté le prix «Innovation de l’année» au 6e Gala Reconnaissance AQMAT. Comme quoi, il était destiné au succès.