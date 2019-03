La Ville de Pohénégamook accueille deux nouveaux membres au sein de son équipe

La Ville de Pohénégamook souligne l’arrivée de deux nouveaux membres au sein de l’équipe municipale. Simon Grenier succède à Marie-Claude Pinet à la direction générale et Marilyn Labrecque vient combler un nouveau poste, soit celui d’agente de développement et communications.

M. Grenier est titulaire d’un baccalauréat en études internationales (développement, droit, économie et science politique) ainsi que d’une maitrise en science politique. Sur le plan professionnel, M. Grenier a notamment œuvré pendant plus de cinq ans au sein de la Municipalité de Tadoussac, à titre d’agent de développement économique et de responsable des infrastructures portuaires.

«C’est avec grand plaisir que je me joins à l’équipe municipale afin de contribuer positivement au rayonnement de la ville de Pohénégamook. Je suis persuadé que nous parviendrons, en travaillant de concert avec les acteurs locaux et en demeurant à l’écoute des citoyens, à faire de notre communauté un milieu offrant une qualité de vie exceptionnelle», déclare M. Grenier.

Pour sa part, Mme Labrecque cumule plus de neuf ans d’expérience dans la gestion de projets au sein d’organismes à but non lucratif. Son sens de l’organisation et ses aptitudes artistiques lui confèrent la polyvalence nécessaire pour occuper le poste d’agente de développement et communications.

Au nom de la Ville et de la communauté de Pohénégamook, la mairesse Louise Labonté souhaite la bienvenue aux deux nouveaux employés.