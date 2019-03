La Coop de solidarité santé Saint-Hubert, un maillon fort pour une communauté tissée serrée

À la suite au cri du cœur lancé en décembre 2018 par la Coop de solidarité Santé Saint-Hubert, la tempête et l’incertitude apportées par la sortie publique du conseil d’administration liée au manque à gagner découlant du non-paiement de plusieurs contributions annuelles de ses membres-utilisateurs ont eu, contre toute attente, un impact positif, provoquant un raz-de-marée d’appuis.

Plusieurs sont passés à la coopérative afin de payer non seulement leur contribution pour l’année, mais également leurs arrérages des deux ou trois dernières années pour ne pas perdre leur statut de membre, mais surtout pour ne pas perdre leur service de proximité. D’autres membres ont fait des dons substantiels au fonds d’aide aux membres afin de payer des contributions annuelles pour d’autres en situation financière temporairement difficile pour cause de maladie. Les membres vivant des problématiques financières temporaires les empêchant de contribuer en 2018 ou en 2019, peuvent déposer une demande auprès de la direction générale pour que leur contribution annuelle soit payée à même ce fonds s’élevant à 1 400 $.

La direction générale et le conseil d’administration de la Coopérative saluent également une rencontre initiée par le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup Michel Lagacé et le maire de la municipalité Gilles Couture visant à élaborer une stratégie d’aide récurrente qui pourrait provenir des municipalités desservies par la Coopérative ainsi que par la MRC de Rivière-du-Loup. Dans le but d’aider dans la recherche d’un second médecin, une rencontre pourrait être initiée entre les partenaires MRC, CISSSBSL et Coop pour trouver des solutions qui favoriseraient l’attraction de nouveaux médecins.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Le 5e souper-bénéfice Noir & Rouge Saint-Valentin auquel ont participé 120 convives le 9 février a permis d’amasser un montant de 5 000$ au profit de la Coopérative. Lors de cet évènement, le député Denis Tardif s’est engagé à verser 1 000 $ pour les trois prochaines années à la Coop par le biais du programme de support à l’action bénévole. Deux couples de Valentins en or ont été couronnés : Lison Boucher et Germain Landry ainsi que Émilie Potvin et Raphaël Dumont élus par vote ex-aequo pour leur implication communautaire et leur engagement familial. Une autre activité initiée par la Gang des Traînés de Saint-Hubert lors du 5 à 7 « Passions sushis et chocolat » du 15 février dernier a permis d’amasser 1 650 $. Plus de 150 personnes ont participé à cette soirée organisée par des bénévoles impliqués.

Le 24 avril, les membres sont conviés à participer à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu à la Salle l’Horizon de Saint-Hubert, située au 1, rue du Saint-Rosaire à 19 h 30. Lors de cette rencontre, les membres en découvriront plus sur les mesures en place pour la poursuite des activités de la coopérative, et pourront déterminer si les mesures mises en place seront suffisantes pour inciter les utilisateurs qui ne paient toujours pas de contribution à revoir leurs pratiques, pour leur bienêtre, mais également, pour le bien commun.