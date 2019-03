Le Défi Everest à Rimouski en septembre prochain

Le 29 septembre prochain aura lieu le tout premier Défi Everest sur l’Avenue de la Cathédrale à Rimouski, de la rue de Bourgogne jusqu’au Chemin du Sommet. Rimouski est la cinquième ville à rejoindre le défi créé par Yvan L’heureux en 2013.

Le jour J, les participants devront gravir la côte à 268 reprises, soit l’équivalent des 8 848 mètres de dénivelé du Mont Everest.

« Nous sommes très heureux de recevoir le Défi Everest pour une première édition à Rimouski! Cet événement d’envergure vient dynamiser notre ville et fait la promotion du dépassement de soi et des saines habitudes de vie. Le sport est profondément ancré dans notre communauté et la tenue cette activité sportive en fait la preuve une fois de plus, tout en faisant rayonner notre ville», a souligné Marc Parent, maire de Rimouski.