Reprise des travaux parlementaires pour le député Denis Tardif

Après deux semaines de présence à ses bureaux de comté, c’est un retour aux travaux parlementaires pour le député Denis Tardif. Les députés de l’Assemblée nationale ont fait relâche pour deux semaines au début du mois de mars.

Les commissions ont également repris le 19 mars à Québec, et ce, pour les huit prochaines semaines. Ce retour aux travaux parlementaires débute en force avec le dépôt du budget qui sera dévoilé le 21 mars.

Au cours des deux dernières semaines, le député et son équipe des trois bureaux de la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata ont rencontré les élus de plusieurs municipalités ainsi que différents organismes, autant au Témiscouata, aux Basques qu’à Rivière-du-Loup.

L’équipe a fait avancer plusieurs dossiers et projets pour la circonscription. M. Tardif a également participé à diverses activités et évènements, en plus de faire du porte-à-porte sur le territoire. Le député continuera d’être disponible les lundis pour des rencontres dans ses trois bureaux de comté. Les membres de son équipe demeurent au service des citoyens. Il est possible de les joindre aux coordonnées suivantes : [email protected] ou 418-868-0822.