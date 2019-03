Pierre Levesque officialisé à Tourisme Bas-Saint-Laurent

Véritable secret de Polichinelle, Tourisme Bas-Saint-Laurent a confirmé mardi après-midi la nomination de Pierre Lévesque au poste de directeur général. À ce titre, il sera responsable de l’administration et de la gestion de l’ATR du Bas-Saint-Laurent et représentera l’industrie touristique au Bas-Saint-Laurent.

Les administrateurs de Tourisme Bas-Saint-Laurent se sont dits heureux d’accueillir M. Lévesque à la tête de l’organisation afin d’assurer le développement de l’industrie touristique régionale dans les prochaines années. Monsieur Lévesque entrera en poste à compter du 8 avril 2019.

Le mandat de Tourisme Bas-Saint-Laurent est de positionner la région du Bas-Saint-Laurent comme une des principales destinations vacances au Québec, ainsi que de susciter le développement de l’offre touristique et d’en faire la mise en marché. Le tourisme au Bas-Saint-Laurent, c’est un secteur de l’économie essentiel : 850 entreprises, 7 800 emplois, 1,143 millions de visiteurs et plus de 345 M$ en retombées annuellement. Les actions de promotions de Tourisme Bas-Saint-Laurent sont rendues possibles grâce au partenariat avec Tourisme Québec.