Rivière-du-Loup confirme la liste des travaux routiers pour 2019

La Ville de Rivière-du-Loup confirme les principales sections de rues dont le pavage sera réalisé au cours de la saison estivale 2019, ainsi que deux grands chantiers d’infrastructures souterraines et de surface.

Ainsi, le conseil municipal a adopté, lors de la séance du 19 mars, une résolution qui permettra de réaliser des travaux de reconstruction de la chaussée, comprenant la pulvérisation complète de l’asphalte en place.

La première vague de tronçons routiers retenus :

Boulevard de l’Hôtel-de-Ville, direction ouest

- Boulevard Armand-Thériault à la rue des Cerisiers

Rue Frontenac

- Rues Saint-Pierre à des Rosiers, comprenant l’ajout d’un trottoir du côté nord, longeant le terrain de soccer et l’école secondaire jusqu’au boulevard Armand-Thériault

Chemin des Raymond

- Section comprise entre les deux intersections de la rue L-.P.-Lebru

- Chemin Lebel au viaduc

Rue du Boisé

- Sur 500 m à partir du chemin Lebel

Rue Saint-Laurent

- Rues Lafontaine à Amyot

Rue Iberville

- Rues Deslauriers à Lafontaine

Rue Bellevue

- Rue du Grand-Voyer au site des neiges usées

Les travaux, effectués par l’entreprise Construction B.M.L., division de Sintra, comprennent également l’asphaltage de la surface de patinoire qui sera construite à l’école Saint-François-Xavier, ainsi que le prolongement du trottoir de la rue de Chauffailles, de la rue Sylvien au boulevard Armand-Thériault.

Le montant de la résolution adoptée, soit 2 259 881,50 $, comprend une latitude que la Ville se réserve, considérant que le prix du bitume, à l’instar de celui de l’essence lorsqu’il est question de déneigement, est soumis à des variations qui peuvent modifier le coût des travaux. La quantité de matériel nécessaire peut également varier en fonction des contraintes rencontrées en cours de chantier, à la baisse ou à la hausse, ce qui peut également affecter le coût réel du pavage. Ainsi, lorsque la première vague de travaux sera suffisamment avancée, la Ville évaluera si d’autres sections pourront être effectuées cette année et les annoncera le cas échéant en cours d’été.

CHANTIERS MAJEURS

Par ailleurs, deux chantiers d’aqueduc et d’égout prendront place en ville au cours de la saison 2019. Ainsi, la rue Sainte-Claire, de la rue Bernier au parc de la Croix, verra ses infrastructures souterraines remises à neuf. Il en ira de même pour les rues Fraserville, de Lafontaine à Delage, et Delage, de Fraserville à Saint-Cyrille. Ensemble, ces deux chantiers représentent un investissement de plus de 4,8 M$.

Ainsi qu’il est d’usage de le faire, les résidents et commerces seront invités à prendre part à une rencontre d’information à l’approche des travaux.

En terminant, il est à noter que les échéanciers précis et les entraves seront annoncés et transmis aux citoyens avant le début de la saison ou précédent l’amorce des chantiers, comme chaque année.