L’équipe du Centre d’action bénévole des Seigneuries est fière de livrer plus de 11 000 repas chaque année à près de 200 personnes. En plus d’assurer une alimentation saine à cout modique, les popotes roulantes assurent une vigie auprès des clients, lesquels vivent souvent seuls ou sont en situation de vulnérabilité.

Cette année, le thème de la Semaine québécoise des popotes roulantes, du 18 au 22 mars, est «Les popotes roulantes : un service alimentaire de qualité !» En effet, la popote roulante s’assure d’offrir un repas complet composé d’une soupe, d’un plat principal et d’un dessert apprêté avec des aliments sains, variés et de saison lorsque possible. Les repas offerts à la clientèle sont également élaborés selon leurs restrictions alimentaires.

Le fonctionnement repose sur des bénévoles et des restaurateurs-traiteurs soucieux du bienêtre de leur collectivité. Les municipalités suivantes sont desservies : L’Isle-Verte, Saint-Paul-de-La-Croix, Cacouna, Saint-Épiphane, Saint-Hubert, Saint-Cyprien, Saint-Antonin et Rivière-du-Loup. Des plats sont disponibles pour livraison de 2 à 3 jours par semaine à un prix abordable (entre 6 $ et 10 $ selon les municipalités).

Si vous désirez obtenir davantage d’informations ou si vous désirez effectuer une inscription pour vous ou pour l’un de vos proches, communiquez au 418-867-3130 poste 212. Le service s’adresse aux personnes ainées, aux personnes en convalescence à domicile (post-opération) et aux personnes avec des handicaps ou limitations permanentes.