Notre-Dame-du-Lac : un 150e anniversaire riche en activités et en plaisir

Le comité organisateur du 150e anniversaire de l’érection canonique de la Paroisse de Notre-Dame-du-Lac nous promet bien du plaisir à l’occasion des festivités qui se dérouleront toute l’année 2019 avec une période plus intense du 19 juillet au 4 aout.

Ces activités ont d’ailleurs débuté le 31 décembre dernier par une soirée familiale à la salle Témiscouata suivie le lendemain, le 1er janvier, par une messe solennelle. Chaque mois de l’année sera marqué par la présentation de familles souches de Notre-Dame-du-Lac.

«Le 23 novembre 1869, l’érection canonique de la Paroisse de Notre-Dame-du-Lac créait la première entité juridique couvrant la totalité de la vallée du Témiscouata. L’érection civile suivra le 22 mai 1871. Ce territoire, occupé et baptisé à l’origine Le Détour devenait alors le berceau du Témiscouata», a relaté Gaston Ouellet, président du comité du 150e.

Quelques années plus tard, des parties de ce territoire étaient cédées pour créer les Paroisses de Saint-Louis-du-Ha1 Ha! et Saint-Honoré. La dernière Paroisse fondée à la fin de ce siècle fut Sainte-Rose-du-Dégelis en 1885. Il faudra attendre en 1906 pour que survienne la création des Paroisses de Saint-Mathias-de-Cabano et de Saint-Eusèbe. Les autres Paroisses situées au Témiscouata suivront tout au long des années 1900.

LES FESTIVITÉS

On note des activités tant sociales que religieuses dans la programmation. Du 19 juillet au 4 aout plus précisément, le Centre des loisirs avec sa salle du Détour, celle Témiscouata et son stationnement constitueront «La Place du 150e». Quelques autres infrastructures municipales seront utilisées pour des évènements particuliers : la marina, la plage et l’Aréna régional Jacques Dubé.

Parmi les points forts de la programmation, il y aura la Journée retrouvailles le 27 juillet avec son party hotdog le jour et le groupe Les Brothers en soirée. D’autres formations musicales connues agrémenteront également les festivités telles que Round The Clock, Ayoye (hommage à Offenbach) et Beat Trip.

Cette période intensive d’activités sera aussi marquée par la tenue de la compétition Firefit à caractère international les 20 et 21 juillet, organisée par les pompiers. Il y aura également une partie de balle molle humoristique avec les Chevaliers Easton, anciennement les Chevaliers O’Keefe. Toujours sur le plan sportif, notons le spectacle du CPA Les Perce-Neige du Témiscouata le 30 mars, qui soulignera le 40e anniversaire de leur existence. Une parade de voitures anciennes est prévue le 3 aout et une soirée retrouvailles des institutions scolaires le 31 aout.

Sur le plan religieux, plusieurs évènements sont au programme dont la commémoration de l’arrivée des Filles de Jésus le 1er mai, la procession de la Fête-Dieu le 23 juin, le concert d’orgue avec la chorale de l’église le 7 juillet, la messe commémorative du 50e anniversaire de l’incendie du Repos du Vieillard le 1er décembre et la messe de clôture le 29 décembre. Une soirée est aussi planifiée le 31 décembre 2019 pour terminer ces festivités en beauté.

Des articles souvenirs ont été mis en vente dont un calendrier historique comprenant une quarantaine de photos d’époque. Grâce à la collaboration de la microbrasserie Le Secret des Dieux de Pohénégamook, une bière officielle du 150e sera présentée le 19 juillet.

L’ORGANISATION

Tout au long de l’année, des activités permettront donc de souligner des facettes de la vie dans la Paroisse de Notre-Dame-du-Lac. «Nos festivités sont orientées pour favoriser la rencontre des familles avec la venue chez nous de bon nombre de citoyens natifs d’ici», a souligné le comité du 150e. Les billets pour les diverses activités seront en prévente sous peu à prix populaire chez certains commerçants locaux. Pour les groupes musicaux, ils seront disponibles via Les 4 scènes. Consultez la page Facebook «150e paroisse Notre-Dame-du-Lac» pour en savoir davantage.

Mentionnons en terminant que le comité organisateur a prévu un budget de 180 000 $ pour la tenue de toutes les activités. L’organisation est composée de cinq comités regroupant 30 bénévoles qui seront appuyés par plus de 40 autres personnes. La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac est un partenaire majeur. Notons aussi la participation de la Caisse Desjardins Transcontinental / Portage, la fromagerie Le Détour et la famille Morin (Carrefour du Camion R-D-L).