Promutuel Assurance Rive-Sud affiche une croissance de 8 %

Au terme de l’exercice financier terminé le 31 décembre 2018, Promutuel Assurance Rive-Sud affiche une croissance de ses primes souscrites de 8 %, ce qui porte son chiffre d’affaires à 48 688 000 $.

En matière de sinistralité, la dernière année a été marquée par l’augmentation du cout des réclamations en assurance auto et habitation. Ayant à cœur d’être là pour ses membres-assurés quand ils en ont besoin, Promutuel Assurance Rive-Sud veille à régler rapidement et efficacement les sinistres. En 2018, un total de 26 448 000 $ a été remis en indemnités, ce qui porte son taux de sinistres à 57 %.

En combinant les résultats de ventes avec les résultats se rapportant aux indemnités versées aux membres-assurés sinistrés, la Société mutuelle dégage un profit d’assurance de 2 031 000 $. «Ces résultats positifs témoignent des efforts continus de notre équipe dynamique pour assurer le succès de votre Société mutuelle. Compte tenu des conditions difficiles du marché, nous en sommes d’autant plus heureux. Cela nous conforte dans les gestes que nous avons posés et nous sommes déterminés à maintenir cette rentabilité», a souligné le directeur général de Promutuel Assurance Rive-Sud, Mario Montminy, lors de l’assemblée générale annuelle des membres.

Enfin, de nombreux dons et commandites ont été remis pour appuyer des causes et évènements importants dans la région. «Les dons et les commandites nous ramènent à l’essentiel et à la nature même de l’esprit mutualiste. Chaque année, nous choisissons des causes qui nous tiennent à cœur et exprimons ainsi notre solidarité», a conclu M. Montminy.

Bien implantée dans la région depuis plus de 100 ans, Promutuel Assurance Rive-Sud compte sur l’expertise de 97 employés, au service de ses 39 326 membres-assurés. Promutuel Assurance Rive-Sud fait partie du Groupe Promutuel, qui figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec.