La fusion profite aux membres de la coopérative Avantis

Les membres des coopératives fusionnées étaient réunis en assemblée générale annuelle le 12 mars dernier afin de prendre connaissance des résultats de la dernière année et en apprendre davantage sur leur nouvelle organisation, Avantis Coopérative.

L’année 2017-2018 s’est conclue par un chiffre d’affaires consolidé de 566 M$, en hausse de 3,4% et un excédent net d’exercice de 17,8 millions $, une hausse de 43% comparé à l’année précédente. Ces résultats positifs permettent à la coopérative de verser une ristourne record à ses membres de 4,8 M$ en plus de rembourser 1 M$ en capitaux privilégiés à ses membres.

Parmi les faits saillants de l’année, les secteurs des élevages avicoles et porcins ont été bonifiés par l’ajout de trois sites importants : en aviculture, l’acquisition de Ferme Cormico inc. au Nouveau-Brunswick, en production porcine, acquisition d’une ferme à Cap-Saint-Ignace et création avec Olymel de RPAO s.e.c., une entreprise productrice de porcs.

Importante coopérative dans sa région, Avantis est dotée d’une structure lui donnant l’agilité nécessaire pour capter les opportunités stratégiques. Ce qui lui permet déjà de fusionner avec une nouvelle coopérative, La Coop Agrivoix, située à La Malbaie, dont la fusion prendra effet le 27 octobre 2019. La prochaine année sera également consacrée à la mise en place d’un partenariat régional pour la division agricole avec La Coop fédérée.

Avantis Coopérative est issue de la fusion le 28 octobre 2018 de Groupe coopératif Dynaco, La Coop Rivière-du-Sud, La Coop Seigneurie et La Coop Unicoop. Elle compte sur la force de plus de 14 600 membres producteurs agricoles, entrepreneurs et consommateurs ainsi que sur l’expertise de 1 200 employés. Très diversifiée, Avantis est présente dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, du Bas-Saint-Laurent et au Nouveau-Brunswick. Opérant plus de 110 places d’affaires sous les bannières La Coop, BMR, Unimat, New Holland, Kioti et Sonic, Avantis Coopérative est la plus importante coopérative du réseau La Coop.