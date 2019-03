L’atelier anti-gaspillage «À vos frigos» de retour à Rivière-du-Loup

L’atelier «À vos frigos», qui lutte contre le gaspillage alimentaire, sera de retour à Rivière-du-Loup le dimanche 7 avril, de 13 h 30 à 15 h 30, au IGA Extra.

Le programme «À vos frigos», propulsé par le Fonds Éco IGA, offre des ateliers gratuits dans les IGA du Québec et du Nouveau-Brunswick. Pendant deux heures, en compagnie d’un expert en gaspillage alimentaire du Jour de la Terre et d’un chef de La Tablée des Chefs, les participants découvrent des trucs et astuces pour utiliser à leur plein potentiel les aliments de leur réfrigérateur, tout en dégustant des plats à base d’aliments invendus comestibles des magasins IGA.

Les personnes inscrites courent également la chance de remporter l’un des quatre repas gastronomiques (pour 6 personnes) offerts dans le confort de leur domicile et un grand souper gagnant (pour 10 personnes) offert dans les cuisines de La Tablée des Chefs à Longueuil, en compagnie d’un chef de la Tablée des Chefs et d’un expert en gaspillage alimentaire.

Les citoyens sont invités à s’inscrire sur le site web du Jour de la Terre. Les inscriptions fermeront 10 jours avant la date de l’atelier. Un tirage au sort aura lieu pour déterminer les gagnants et un courriel sera envoyé à tous pour signaler aux citoyens s’ils ont obtenu une place à l’atelier de leur choix.