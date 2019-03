La question marine au cœur de l’élection

La mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, prenait récemment part à la réunion du comité maritime de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Les représentants des municipalités présentes y ont adopté le plan d’action 2019-2020, qui réserve une place importante aux demandes des communautés riveraines, dans le cadre de la campagne électorale fédérale.

Ainsi, l’UMQ souhaite sensibiliser les différentes formations politiques sur les enjeux tels l’érosion des berges, la navigation de plaisance et les investissements nécessaires dans les infrastructures portuaires. Selon les membres du comité, le constat est clair : le fédéral peut en faire plus pour les collectivités. Les quais doivent être revitalisés et l’érosion des berges avance à vitesse grand V.

À Rivière-du-Loup, le financement du dragage et la recherche de solutions pour ses périodes autorisées sont des enjeux électoraux de premier ordre. « Un dragage de qualité est une condition essentielle pour notre principal produit touristique d’appel, les activités de navigation de plaisance et le service de traversier. Les villes riveraines entendent bien faire valoir leur point de vue avant et pendant les élections afin que des engagements concrets soient pris au bénéfice du développement de nos régions et de l’ensemble de nos concitoyens », ajoute Mme Vignet.

La Ville de Rivière-du-Loup identifie en outre parmi les priorités le financement des infrastructures portuaires autres que celles appartenant à des ministères ou organismes gouvernementaux (Société des traversiers du Québec, Transport Canada, Pêches et Océans Canada). Finalement, constatant les difficultés que connaissent les chantiers maritimes au Québec, le comité maritime fera un état des lieux afin de déterminer leur rôle stratégique pour les régions du Québec.

La rencontre du comité maritime de l’UMQ se tenait au siège social du Port de Montréal. Les élus présents ont eu l’occasion de visiter les installations portuaires et d’échanger avec la ministre déléguée aux Transports du Québec, Chantal Rouleau.