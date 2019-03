La 12e édition du Festival Country St-Antonin sera présentée du 14 au 16 juin 2019 à la Place Berger de Saint-Antonin. Le comité organisateur promet aux festivaliers une programmation 2019 encore riche et variée.

Les forfaits week-end au coût de 50 $ sont maintenant en vente et ce, jusqu’au 31 mai 2019. L’accès sur le site est gratuit pour tous afin de rendre accessible cet événement rassembleur et apprécié de la population. Les billets ou forfaits week-end pour le rodéo sont vendus en admission générale et un forfait famille est disponible au coût de 75 $. Tous les détails et la liste de nos points de vente sont disponibles à : www.festivalcountryst-antonin.com ou par téléphone au 418-868-1777.

PROGRAMMATION 2019

Le Festival débutera ses activités dès 11 h le vendredi 14 juin. En grande primeur cette année, la présentation du spectaculaire rodéo professionnel sera suivie du Bull Jumping (saut du taureau) avec Emmanuel Lataste. Outre, la programmation musicale viendra combler les attentes des amateurs de country avec, en nouveautés : Témis Country Band, Karma Kameleons, Yan Tremblay, GGGC et Road Trip Country Band. Les enfants auront aussi la chance d’assister gratuitement au spectacle en famille avec Brimbelle la ferme de foin foin! Au grand bonheur de tous, la traditionnelle parade circulera de nouveau dans les rues de Saint-Antonin le dimanche dès 10 h 30.

La programmation complète est disponible à : www.festivalcountryst-antonin.com.

SOUPER ANNUEL

Le samedi 13 avril dès 18 h, la population est conviée au traditionnel souper annuel du Festival suivi d’une soirée musicale animée par le Duo Mistral. L’événement se tiendra au Gymnase de l’École Lanouette situé au 18, rue du Couvent à Saint-Antonin. Seulement 200 billets seront mis en ventes au coût de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.

Vous pouvez vous procurer vos billets au bureau municipal de St-Antonin, au bureau du Festival Country ou en contactant le 418-868-1777.