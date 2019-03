Lancement du programme d’assistance financière pour la Fête nationale

La Société nationale de l’Est du Québec (SNEQ) invite les organismes admissibles du Bas-Saint-Laurent qui souhaitent organiser des festivités officielles dans le cadre de la Fête nationale du Québec à soumettre un projet par le biais du Programme d’assistance financière aux célébrations locales (PAF).

Soutenu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et administré par le MNQ, le Programme d’assistance financière vise à promouvoir l’organisation de célébrations qui suscitent la participation et la fierté de tous les Québécois à la Fête nationale du Québec. «Ce programme d’assistance financière permet de soutenir de nombreux projets de fêtes locales afin que la Fête nationale soit accessible à tous, aux quatre coins du Québec. Rendez-vous de fierté incontournable, la Fête nationale permet la réalisation de nombreuses activités variées et de faire de la Fête nationale un rassemblement unique à l’image des communautés, des familles et des festivaliers qui s’y rencontrent en très grand nombre», déclare Alain Martineau, président de la SNEQ.

Les organismes ou municipalités qui désirent se prévaloir de ce programme ont jusqu’au 5 avril pour présenter une demande. Les organismes ou municipalités intéressés à déposer un projet peuvent s’informer auprès de leur mandataire régional en communiquant avec Richard Corbin, coordonnateur des Fêtes au Bas-Saint-Laurent, par courriel au [email protected] ou encore se rendre sur fetenationale.quebec pour accéder au formulaire électronique.