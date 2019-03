Une 15e édition festive et bonifiée pour le Salon de l’habitation et du plein air Expert Maison

L’organisation du Salon de l’habitation et du plein air Expert Maison a dévoilé la programmation dynamique et la grande variété d’exposants pour la 15e édition qui se tiendra du 29 au 31 mars au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup.

Avec tout l’engouement qu’apporte cette nouvelle édition, le salon vous propose une occasion en or de rencontrer les experts passionnés pour vous guider dans vos choix. Que ce soit pour la rénovation, l’achat, la construction, la décoration, les activités de plein air, les équipements ou encore la toute nouvelle zone saveurs et découvertes, il y a de quoi se plaire!

La Zone famille Hyundai Rivière-du-Loup a de quoi divertir toute la famille. Cette zone aménagée spécialement pour la famille vous propose des jeux gonflables, de l’animation et du maquillage pour enfants, l’incontournable tyrolienne géante du Domaine Valga, un mini ciné-parc, la tente étoilée Aster et bien plus encore. Les jeunes familles peuvent aussi compter sur la garderie gratuite Coco Latté (samedi et dimanche de 10h à 16h), pour une visite sans tracas.

La section plein air nous offre une grande qualité et diversité d’experts, avec la présence de Hooké, la Sépaq, le Parc côtier Kiskotuk et de nombreux autres qui sauront vous donner le gout de l’aventure. Un attrait majeur sera sans aucun doute la toute nouvelle «Zone Tendance» qui vous présente des démonstrations de cuisines, salles de bains, des pièces aménagées pour vous inspirer et des experts pour vous conseiller. La zone-conférence présentera en alternance des conférences sur l’habitation et le plein air. Les visiteurs profiteront aussi, de deux présentations Cinéma d’images inédites de Hooké. Une première à ne pas manquer!

La toute nouvelle section «Saveurs et découvertes» offrira de quoi plaire à tous les sens. Des produits d’érable, vinaigrettes, produits de miels, des tuques, des savons, des jerkys, sculpteurs et artistes… brefs, une grande variété de choses à découvrir.

À l’extérieur, la toute nouvelle «Zone-terrasse Club Piscine Super Fitness / Piscines Loudo» vous accueille à la sortie du salon pour vous faire vivre une expérience des plus divertissantes. BBQ, dégustations, sans oublier la soirée d’ouverture du Salon d’inspiration «tailgate» le vendredi soir avec chansonnier, service de bar, feu extérieur et sans contredit beaucoup de plaisir. Les visiteurs pourront ainsi compléter l’expérience avec la visite des différents experts présents sur le stationnement et sur le rue Frontenac.

Tout le weekend, venez-vous sucrer le bec, à l’abri des intempéries, avec la succulente tire sur neige de la cabane mobile de Douceur d’ici.

La programmation complète et la liste des exposants sont disponibles sur le site Internet de l’évènement au www.salonhabitationrdl.com. Surveillez la page Facebook de l’évènement pour les concours, les offres et les activités. Les heures d’ouverture sont le vendredi 29 mars de 17h à 21h, le samedi 30 mars de 10h à 18h et le dimanche 31 mars de 10h à 16h.

Le Salon de l’habitation et du plein air Expert Maison est le plus important salon de l’habitation à l’est de Québec, avec plus de 34 000 pieds carrés de surface d’exposition, plus de 115 exposants sur place et une foule d’activités.