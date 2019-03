Numérisation et préservation des archives du journal Le Courrier de Trois-Pistoles

Grâce à la contribution de la MRC des Basques, de la SADC, de l’Entente de développement culturelle de la Ville de Trois-Pistoles et du ministère de la Culture et des Communications, ainsi qu’au travail d’une équipe de bénévoles, la Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles (SHGTP) annonce qu’elle a entrepris un vaste projet de numérisation du journal Le Courrier ainsi que des négatifs qui ont servi à illustrer les reportages.

Le projet a également pour but d’archiver les originaux afin d’en assurer leur accessibilité et leur préservation. Ce travail est rendu nécessaire dû au risque élevé de détérioration progressive des originaux au fil du temps. Le projet vise également à rendre possible, dans une phase ultérieure, la mise en ligne de ces précieux documents. Il est toutefois possible d’avoir un avant-gout de ces archives en suivant la nouvelle page Facebook de la SHGTP où on y publie régulièrement des sujets d’intérêts tirés du journal.

Acquis en 2002, ce fonds d’archives comprend l’ensemble des numéros du journal, plus de 200 000 négatifs et épreuves photographiques ainsi que les archives de son fondateur, Marie-Louis Pelletier, qui exerçait le métier de photographe professionnel en marge de celui de journaliste-propriétaire du journal. Le fonds constitue l’un des fonds d’archives les plus volumineux de la SHGTP. Hebdomadaire à vocation régionale, le journal Le Courrier a été publié pendant près de 40 ans à compter de 1961. Il était distribué à Trois-Pistoles ainsi que dans plus de 26 municipalités réparties sur le territoire du Bas-Saint-Laurent.