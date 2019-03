Colloque «Santé-vous bien!» au Collège Notre-Dame

Le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup présentera son 7e colloque «Santé-vous bien!» les 19 et 20 mars prochains, sous le thème «Une chance qu’on s’a». S’inspirant de l’importance des relations humaines et familiales dans le développement personnel et social des jeunes, l’évènement aura lieu sous la présidence d’honneur de Nancy Fortin et de quatre de ses cinq enfants, tous diplômés du Collège, Catherine Fortin-Dubé, Félix, Michel et Axele Fortin-Bélanger.

Unique au Québec et maintenant devenu une tradition, ce colloque sensibilise les jeunes à diverses problématiques de santé mentale, physique et psychologique, les incite à adopter de saines habitudes de vie et leur fait connaitre les organismes de soutien et d’entraide du milieu.

L’organisatrice de l’évènement, Annie Bouchard, adjointe à la vie scolaire, souhaite que chaque élève puisse s’y épanouir, découvrir et vivre des expériences enrichissantes. Elle souligne : «Le Collège Notre-Dame forme une grande famille. C’est ce que nous voulions refléter cette année en faisant le choix d’une famille tricotée serré à la présidence d’honneur. Les membres d’une famille doivent pouvoir compter les uns sur les autres, s’entraider, se soutenir et s’encourager dans les bons comme les mauvais moments. C’est la même chose dans un milieu scolaire, où il est important d’être bien entouré et de compter sur des gens significatifs pour nous aider à nous épanouir. Au fond, comme dans la chanson, une chance qu’on s’a.»

Les ateliers et formations proposés aux élèves aborderont des sujets reliés aux domaines relationnel, sportif, artistique et du mieux-être. Près d’une trentaine d’intervenants et de professionnels de divers organismes de la région animeront les activités. Le mardi 19 mars sera réservé aux élèves des 3e, 4e et 5e secondaires, alors que le mercredi 20 mars rassemblera les élèves des 1re et 2e secondaires.

Le colloque impliquera donc les 525 élèves et les membres du personnel du Collège Notre-Dame, que ce soit à titre de participants ou de bénévoles. Annie Bouchard est appuyée, à l’organisation, par quatre élèves du groupe Fillactive du Collège : Marilou Caron, de 4e secondaire, Noémi Thériault, Léa Thériault et Noémie Pelletier, toutes de 2e secondaire.