Un 8 mars à l’image de femmes qui ont marqué l’histoire du Québec

Dans le cadre du 8 mars : Journée internationale des femmes, le Centre-Femmes du Grand-Portage recevait ses membres lors d’un déjeuner continental où elles ont pu faire la découverte de femmes marquantes dans l’histoire du Québec.

C’est dans une ambiance festive et animée que les participantes ont fait la connaissance de 12 femmes inspirantes, telles que Marie Rollet, Rosalie Cadron-Jetté, Dorimène Desjardins, Irma Levasseur, Judith Jasmin et Léa Roback pour ne nommer que celles-là. Des pionnières qui ont mené des luttes et à qui nous devons certaines avancées des droits des femmes.

Le Centre-Femmes du Grand-Portage tient à remercier l’École secondaire de Rivière-du-Loup d’avoir prêté gracieusement les costumes qui ont permis aux travailleuses d’incarner les femmes marquantes de notre histoire. «Nous tenons également à remercier chaleureusement toutes les membres présentes pour leur participation. Une belle occasion de nous solidariser entre femmes et de s’imprégner de ces histoires touchantes et inspirantes», a-t-on indiqué.

Le Centre-Femmes du Grand-Portage vise l’éducation, la sensibilisation, la prévention de la violence et l’information en matière de condition féminine. C’est un lieu d’appartenance où les femmes se regroupent et se donnent ensemble les moyens de conquérir leur autonomie, et ce, selon les besoins de chacune.