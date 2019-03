Tout un succès pour la 3e Fête de l’hiver

La 3e Fête de l’hiver a attiré une foule record au Camping municipal de Trois-Pistoles dimanche le 3 mars dernier. Plus de 300 personnes ont répondu à l’appel des activités hivernales. Les gens sont venus pratiquer le ski de fond, la raquette, la marche et surtout la glissade, au grand plaisir des enfants.

La nouveauté de cette année, la construction d’un château de neige, a plu aux tout-petits. La Ville de Trois-Pistoles a décidé de participer au Défi Château de neige organisé par l’URLS Bas Saint-Laurent et c’est près de 60 jeunes qui ont participé à la confection de ce grand château. Le Centre de la petite enfance la Baleine bricoleuse a été un allié précieux, d’autant plus que l’organisme avait apporté différents outils pour la fabrication du château de neige, en plus prêter aux enfants des traineaux et des paires de raquettes.

Tout l’après-midi, entre deux glissades ou une ballade dans les sentiers, les visiteurs ont dégusté chocolat chaud, café et guimauves grillées. Une ambiance de fête printanière a régné tout l’après-midi sur le site grâce à la température clémente. Les participants ont terminé leur après-midi en se sucrant le bec avec de la tire d’érable. Il est certain que l’activité sera de retour l’an prochain.