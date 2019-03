Faire connaitre les bons coups en santé et sécurité du travail

Les entreprises et les organismes de la région du Bas-Saint-Laurent sont invités à soumettre leur candidature pour les Grands Prix santé et sécurité au travail (SST) de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Il est possible de s’inscrire en ligne d’ici le 18 avril à grandsprixsst.com dans la catégorie Innovation, sous l’une des classes suivantes : Petites et moyennes entreprises, Grandes entreprises ou Organismes publics.

Les innovations retenues seront en lice pour les prix régionaux, qui seront décernés en novembre prochain. Les lauréats régionaux seront par la suite finalistes en vue du 15e Gala national, qui se tiendra au printemps 2020, à Québec.

Les entreprises qui participent aux Grands Prix SST bénéficient de retombées positives : le concours contribue à rehausser leur visibilité et démontre qu’elles ont à cœur la santé et la sécurité de leur précieuse ressource : leur personnel. Le concours permet également de mobiliser celui-ci autour d’un but commun, la diminution et la prévention des accidents dans les milieux de travail.

Pour en savoir plus sur les Grands Prix SST, il suffit de communiquer avec Maxime Boucher de la direction régionale du Bas-Saint-Laurent de la CNESST, au 1 800 668-6789, poste 7852.