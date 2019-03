Maxime Villemaire nommé joueur le plus utile dans la LNAH

La Ligue nord-américaine de hockey a fait connaître, le 7 mars, la liste des gagnants pour les différents trophées annuels. L’attaquant des 3L de Rivière-du-Loup, Maxime Villemaire, a été nommé «joueur le plus utile de la saison régulière».

Villemaire a terminé le calendrier au 10e rang des meilleurs pointeurs de la ligue avec une récolte de 18 buts et 18 passes pour 36 points en 35 matchs. Les amateurs savent cependant que sa contribution va bien au-delà des points, lui qui agit en leader avec son acharnement au travail et son intensité sur la patinoire.

«C’est flatteur [d’être nommé]», avait-il mentionné vendredi dernier après une victoire contre Saint-Georges. «Il y a des gars dans notre chambre qui le méritent autant que moi, sinon plus, mais je crois que j’ai connu une bonne saison. C’est certain que j’échangerais mes buts pour des victoires demain matin, mais je suis content de ce que j’ai fait jusqu’à maintenant.»

AUTRES CHOIX

Notons que Yannick Riendeau a remporté le championnat des pointeurs, alors qu’Alexandre Giroux a mis la main sur le trophée Guy Lafleur (plus de buts). Bobby Baril de l’Assurancia réussi le doublé en étant choisi le meilleur entraineur de même que le meilleur directeur gérant de la saison régulière.

Philippe Cadorette de l’Assurancia de Thetford a remporté le trophée du meilleur gardien de but et est également élu la meilleure recrue défensive. Chez les recrues offensives, Dannick Paquette des Marquis de Jonquière et Alexandre Giroux de l’Assurancia de Thetford ont terminé à égalité.

Mathieu Brisebois des Marquis de Jonquière a gagné le trophée remis au meilleur défenseur, tandis que Christophe Losier de l’Assurancia de Thetford est choisi le joueur ayant démontré le plus de leadership. Finalement, le trophée pour le joueur le plus gentilhomme est décerné à Nicolas Corbeil des Pétroliers du Nord.

Chaque organisation a soumis ses choix pour tous les trophées ayant besoin de nominations. Par la suite, un processus de votation a été fait par les équipes ainsi que par quatre membres de l’exécutif de la LNAH. Une première place valait 5 points, 3 points étaient alloués pour une deuxième place et 1 point pour une troisième position.