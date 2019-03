Appel Wi-Fi : des points d’accès Internet sont maintenant en fonction dans le Témiscouata et les Basques

Grâce à l’obtention d’un financement du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires municipales et Habitation, la MRC de Témiscouata a mis en place des points d’accès Internet Wi-Fi dans 19 municipalités du Bas-Saint-Laurent ayant des problématiques majeures de couverture cellulaire.

Bien qu’il s’agisse d’une solution de dépannage, ces municipalités peuvent maintenant bénéficier, dans des endroits spécifiques, d’un accès Internet facile et sans frais permettant aux citoyens, aux visiteurs de passage de même qu’aux services d’urgence de faire et de recevoir des appels Wi-Fi.

Un total de 51 points d’accès sont répartis dans 11 municipalités au Témiscouata, 3 dans les Basques, 2 dans la MRC de Kamouraska, 1 dans la MRC de la Matapédia, 2 dans la MRC de la Matanie. «Bien entendu, il s’agit d’une solution temporaire et nous travaillons toujours à résoudre le problème de téléphonie cellulaire sur notre territoire», explique Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata.

Quelques derniers détails techniques seront réglés dans les prochains jours à certains endroits pour finaliser l’ensemble des installations. Les emplacements concernés, tels que des dépanneurs et des bureaux municipaux, peuvent être repérés grâce à une affiche apposée sur les bâtiments. Dans un rayon de 30 mètres, il est possible de se stationner et d’accéder sans frais au réseau sans fil. La liste des emplacements par municipalité est accessible sur le site : mrctemiscouata.qc.ca/wifi-acces-internet .

Pour utiliser la fonction Appel Wi-Fi, d’abord se connecter à un réseau Internet sans fil, activer le service d’appels Wi-Fi dans les paramètres de réglage de son téléphone et ce, dépendamment du type de l’appareil et du forfait dont dispose le propriétaire. Il faut faire la vérification auprès de son fournisseur de services.

COUVERTURE CELLULAIRE

Au Témiscouata, plus de 13 tours seraient requises pour obtenir une couverture cellulaire satisfaisante. Les couts sont évalués à plus de 10 M$, sans compter tous les frais d’opérations annuels qui peuvent aller jusqu’à 50 000 $ par tour, par année.

«Nous sommes constamment en démarche avec les instances gouvernementales et les fournisseurs de services», indique Mme Sirois. «Ce sont des couts extrêmement importants que nous ne pouvons pas assumer seuls. Soyez assurés que nous sommes prêts à nous impliquer mais nous aurons besoin d’une aide substantielle de nos gouvernements pour aller de l’avant dans les plus brefs délais possibles», conclut-elle.