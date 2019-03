Financement accordé dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Bernard Généreux, député fédéral de la circonscription Montmagny - L’Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup est heureux d’annoncer que du financement a été accordé à 20 organismes de la circonscription pour un total en investissement de 376 742$.

Les montants alloués varient entre 3 000$ et 25 000$, soit le montant maximal accordé pour des projets communautaires portés entre autres par des administrations municipales ou des organismes sans but lucratif.

«Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons, le gouvernement du Canada prend des mesures visant à permettre aux aînés de transmettre leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences, ce qui enrichit indéniablement le tissu social et brise l’isolement. Les organisations ont développé le réflexe de faire appel à nos services afin de remplir de façon optimale leurs demandes, ce qui donne d’excellents résultats», déclare le député.

En ajoutant ce dernier montant aux sommes obtenues au cours des deux années précédentes, le député Bernard Généreux et son équipe ont réussi à obtenir plus de 1,17 M $ en financement fédéral.

Voici les projets dirigés ou proposés par des aînés qui ont été sélectionnés sur notre territoire :

- «Achat d'un métier à tisser et matériel de cuisine» du Cercle de Fermières St-Alexandre ( 9 664$)

- «Rénovation de l'atelier de couture et du local» du Cercle de Fermières Cacouna ( 22 478$)

- «Achat de machines à tricot et accessoires» du Comité de développement local de St-Arsène (24 911$)

- «Installation d'une gloriette en bois» de la Corporation Domaine Les Pélerins de St-André (25 000$)

- «Remplacement des portes antipanique» du Club de l'âge d'or de St-Paul-de-la-Croix (25 000$)