Découvrir des métiers et l’entrepreneuriat avec Place aux jeunes Ados

Le 4 décembre et le 19 février ont eu lieu les activités de Place aux jeunes Ados pour les élèves de 3e et 4e secondaire de l’école secondaire de Trois-Pistoles. Depuis plus de 10 ans cette année, ces évènements organisés par un comité formé de professionnels de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, de la SADC des Basques, d’Univers Emploi et de l’école secondaire de Trois-Pistoles, visent à développer la fibre entrepreneuriale des jeunes et à mieux faire connaitre certains métiers pratiqués dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Les élèves de 3e secondaire avaient pour tâche de développer un plan d’affaires comme un réel entrepreneur. Pour y arriver, les jeunes ont pu bénéficier du savoir-faire de six conseillers financiers pour les aider à comprendre le fonctionnement et l’utilité d’un plan d’affaires dans le développement d’un projet entrepreneurial. La présence du personnel financier de la Caisse Desjardins de l’Héritage des Basques, de la Banque Nationale, de la SADC et du CLD des Basques a été grandement appréciée de la part des élèves ainsi que du comité.

Les élèves de 4e secondaire ont pu profiter de la présence de plus de 20 conférenciers venus présenter leur métier. En fonction de leurs intérêts, les élèves ont eu la chance d’échanger avec des professionnels passionnés et de les entendre expliquer leur réalité de travail, leur quotidien, leur parcours scolaire, les défis à relever, leurs aptitudes personnelles etc. Ces conférences avaient aussi comme objectif de faire prendre conscience aux élèves que l’ensemble de ces métiers sont exercés dans la MRC des Basques ou dans celles de Rivière-du-Loup ou de Rimouski. Le comité souhaitait ainsi faire réaliser aux élèves que le territoire détient plusieurs possibilités de carrières professionnelles variées et de qualité.