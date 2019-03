Une Tournée des organismes communautaires organisée par le député Bernard Généreux

Du 11 au 15 mars et du 25 au 29 mars, le député fédéral de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup Bernard Généreux tiendra sa quatrième tournée annuelle, soit la Tournée des organismes communautaires. Près d’une cinquantaine d’organismes ayant pour mission de défendre, soigner et d’accompagner les citoyens des quatre coins de la circonscription seront visités.

«Je tiens à reconnaitre et mettre en valeur ces services sociaux et de santé indispensables, souvent méconnus de ceux qui pourraient en bénéficier grandement, par la diffusion de vidéos informatives sur mes plateformes numériques», explique M. Généreux.

«Bien entendu je rencontrerai les intervenants des principaux pôles du comté, où les services sont majoritairement regroupés, soit Rivière-du-Loup, La Pocatière, Saint-Pascal et Montmagny; mais je me déplacerai aussi dans les municipalités telles que Saint-Cyprien, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Sainte-Apolline-de-Patton, Sainte-Perpétue et Saint-Pamphile où des structures favorisant le maintien d’un tissu social fort est implanté», souligne le député.

Cette activité apolitique vise à faire ressortir l’étendue des compétences sociales et communautaires sur le territoire. La Tournée agroalimentaire 2018, la Tournée des entreprises 2017 et la Tournée touristiques 2016 ont précédé la présente version et ont permis au député de tisser des liens durables avec les ressources de sa circonscription.