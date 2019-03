Succès pour la glissade à Saint-Paul-de-la-Croix

La température printanière du dernier week-end n’a certainement pas nui au succès qu’a connu l’activité de «Glissade dans la côte» qui a eu lieu le samedi 2 mars à Saint-Paul-de-la-Croix.

Plus de 150 personnes se sont réunies dans la bonne humeur pour dévaler la côte de la rue de l’Église, longue de plus de 300 pieds, aménagée pour l’occasion en glissade géante. Munies de chambres à air et de traîneaux, les enfants et les plus vieux ne se sont pas fait prier pour s’amuser sous le soleil tout l’après-midi.

Déjà, le comité des loisirs songe à répéter l’expérience l’an prochain, après avoir reçu nombre de commentaires positifs de la part des personnes participantes. Enfin, le comité tient à remercier la Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix et ses employés pour leur collaboration, de même que toutes les personnes bénévoles qui n’ont pas ménagé temps et efforts afin de faire de cet événement un succès.

COMITÉ DES LOISIRS

Entièrement composé de citoyens bénévoles désireux d’offrir des activités récurrentes et abordables à la population, le Comité des Jeunes Sportifs de St-Paul-de-la-Croix s’est récemment doté d’une planification stratégique, raison d’être de ses actions se voulant rassembleuses et accessibles à tous. Déjà depuis avril 2018, les gens impliqués ont démontré leur attachement et leur dévouement à leur milieu de vie en s’impliquant et en organisant près d’une vingtaine d’activités.