Le Témiscouata courtise les chercheurs d'emploi

Le Salon de l’emploi du Témiscouata 2019 se tiendra le samedi 23 mars prochain, de 10 h à 17 h, à Témiscouata-sur-le-Lac, à l’École secondaire de Cabano. Depuis 20 ans, le Salon de l’emploi du Témiscouata permet d’obtenir un portrait complet du marché du travail au Témiscouata en faisant découvrir la région sous l’angle de l’emploi, de l’entrepreneuriat et de la formation, tout en faisant découvrir un milieu de vie agréable et stimulant.

Le Salon de l’emploi du Témiscouata a acquis une solide notoriété régionale et est devenu le grand rendez-vous annuel des différents acteurs de l’emploi, de la formation et de l’entrepreneuriat.

L’évènement se tiendra cette année un samedi, permettant ainsi aux étudiants, aux familles et aux travailleurs de partout de visiter le Salon de l’emploi du Témiscouata. L’aménagement sera adapté et des services seront offerts pour accueillir petits et grands, avec ou sans expérience.

DE LA DIVERSITÉ

Tous les types d’emplois et tous les secteurs d’activités seront représentés encore cette année. L’année dernière, 536 offres d’emploi ont été affichées. Donc, peu importe votre situation et vos besoins, que vous cherchiez à obtenir un premier emploi, à réorienter votre carrière ou à occuper une préretraite, venez découvrir le Témiscouata. Le travail autonome vous intéresse ou l’entrepreneuriat vous attire? Vous réfléchissez à un retour en région? Vous songez à une formation de courte durée ou à un retour aux études? Le Salon de l’emploi du Témiscouata répondra à toutes vos questions!

CHOISIR LE TÉMISCOUATA

Aspirant à offrir un portrait complet du marché du travail du Témiscouata, le Salon de l’emploi du Témiscouata accueillera, dans ses sections, différentes organisations offrant des services à la population. Donc, en plus de rencontrer des employeurs et consulter des centaines d’offres d’emploi, les visiteurs, jeunes et moins jeunes, pourront voir une image positive et attrayante de la région (section Vivre ici), découvrir d’autres options professionnelles (section Entrepreneuriat), lever le voile sur les formations pouvant être offertes ici (section Formation), connaitre les ressources dédiées aux étudiants et aux jeunes de la région (section Jeunesse) ainsi que celles s’adressant aux travailleurs et aux chercheurs d’emploi (section Services).

Année après année, le Salon de l’emploi du Témiscouata démontre qu’il fait bon vivre ici et que la qualité de vie fait partie de l’équation lorsque vient le temps de choisir une région, un nouvel emploi ou un lieu pour son projet entrepreneurial.

Pour plus d’information, il est possible de communiquer avec Emmanuelle Rivard par téléphone au 418 893-5837, poste 102, ou au 1 877 593-5837 (sans frais) ou par courriel au [email protected] Il est aussi possible de suivre la page Facebook de l’évènement (@SalonEmploiTemiscouata) et de consulter la page Web (accesemploi.org/salonemploitemiscouata).

SEMAINE DE L’EMPLOI

Le Salon de l’emploi du Témiscouata s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’emploi du Bas-Saint-Laurent qui se tient du 18 au 23 mars 2019. Au cours de cette semaine, une grande variété d’activités sera proposée à la population, aux chercheurs d’emploi et aux employeurs. Pour connaitre la liste complète des activités, consultez le site emploiquebec.gouv.qc.ca/activitesbsl.

LA FORCE D’UN PARTENARIAT

L’organisation du Salon de l’emploi du Témiscouata a été confiée à Service Accès-Emploi par une Table ad hoc de partenaires avec la collaboration du Centre local d’emploi de Témiscouata. Soulignons également la participation de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, du Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata, de la Société d’aide au développement de la collectivité de Témiscouata et de la Municipalité régionale de comté de Témiscouata.