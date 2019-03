Mars, le mois de la prévention de la fraude

Plusieurs activités de sensibilisation en matière de fraude seront organisées sur l’ensemble du territoire québécois dans le cadre de la 15e édition du Mois de prévention de la fraude. La campagne nationale se déploiera sous le thème «Être vigilant, c’est payant». Chaque année, de nombreux Québécois sont victimes de fraudes, mais la plupart peuvent être évitées en s’informant et en restant vigilants pour les identifier et se protéger efficacement.

Plusieurs activités de sensibilisation sont prévues afin de mieux renseigner la population en matière de fraude. Elles visent à rappeler aux citoyens que les fraudeurs font preuve d’une grande habileté et usent d’une variété de stratagèmes pour manipuler leurs victimes. Bien que de nombreuses équipes spécialisées travaillent quotidiennement à combattre les divers types de fraudes, la vigilance et le travail de prévention demeurent les meilleures protections.

Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité, le sentiment d’urgence et la pression pour arriver à leurs fins. Puisque de nouvelles formes de stratagèmes apparaissent tous les jours, les citoyens doivent adopter des comportements sécuritaires afin de se prémunir contre les fraudeurs. Ils doivent faire preuve d’un scepticisme vis-à-vis les offres trop attirantes, valider l’information, mettre en doute l’appât du gain trop facile et surtout, ne pas céder à la pression. Ces simples gestes peuvent leur éviter plusieurs ennuis.

Du 1er au 31 mars 2019, les volets suivants seront abordés:

la contrefaçon des billets de banque;

le vol et les fraudes d’identité;

les fraudes par cartes de paiement;

les fraudes liées à un paiement urgent;

l’arnaque amoureuse;

le rançongiciel (fraudes liées aux cryptomonnaies).

En 2018, les fraudes ont occasionné des pertes financières totalisant 17 M$ au Québec selon le Centre anti-fraude du Canada. À elles seules, les fraudes d’identité ont coûté 5 M$ aux victimes québécoises. Au cours de la dernière année, l’arnaque amoureuse a coûté plus de 2 M$ aux victimes québécoises âgées de 60 ans et plus. En 2018, le Québec recensait 16 955 plaignants-victimes liés aux fraudes comparativement à 13 879 plaignants-victimes en 2017, soit une hausse de 22 %. Le hameçonnage demeure le type de fraude sur Internet ayant fait le plus de victimes au Québec en 2018, soit 514 victimes. L'an dernier, le Québec était la 2e province ayant le taux de contrefaçon le plus élevé au Canada (29 %). Près de 9 500 faux billets ont été écoulés dans la province pour une valeur totale de 580 000 $, d'après la Banque du Canada.

Des signalements essentiels

Tout acte frauduleux doit être signalé à son service de police local. Rappelons que la fraude est un acte criminel. Qu’elle soit commise sur Internet, par téléphone ou en personne, elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501.

Le Centre antifraude du Canada n’estime recevoir qu’un faible pourcentage de plaintes de victimes de fraudes au Canada. Ce bas taux de dénonciation pourrait s’expliquer notamment par l’embarras ou la honte des victimes. Les fraudeurs exploitent ce sentiment pour poursuivre leurs activités en toute impunité.

Le Mois de prévention de la fraude a été mis sur pied sous l’impulsion du Bureau de la concurrence et réunit près de 80 organismes d’application de la loi et organismes des secteurs publics et privés dans la lutte contre la fraude.