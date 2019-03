Plan de développement de la zone agricole (PDZA) : la MRC de Témiscouata organise une consultation

La MRC de Témiscouata invite la population à participer à une consultation visant à définir collectivement les actions de son Plan de développement de la zone agricole (PDZA). Les élus, producteurs agricoles, transformateurs, commerçants, restaurateurs, partenaires et citoyens sont bienvenus à cette rencontre qui se tiendra jeudi le 14 mars à 13 h 30 au Centre d’Études Collégiales du Témiscouata.

Depuis déjà quelques mois, la MRC de Témiscouata travaille activement à la révision de son PDZA à la suite de l’obtention d’une aide financière de 40 000$ du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

Dans un premier temps, un portrait ainsi qu’un diagnostic des activités agricoles et agroalimentaires ont été réalisés. «Grâce à la participation de plus de 50 personnes lors de nos consultations en octobre, nous avons pu établir une vision commune de notre développement agricole et agroalimentaire», mentionne Guylaine Sirois, préfet de la MRC. «Nous avons eu l’occasion d’échanger sur les divers enjeux et sur l’avenir que nous entrevoyons pour l’agriculture et l’agroalimentaire de notre territoire. Je tiens d’ailleurs à remercier tous les participants pour cette précieuse et essentielle collaboration!»

À la suite de la consultation du 14 mars, le PDZA sera complété et devrait être approuvé par le Conseil des maires en mai 2019. Le début de la mise en œuvre des actions s’en suivra.

POUR S’INSCRIRE

La consultation portant sur les actions du PDZA se déroulera jeudi le 14 mars prochain de 13h30 à 16h30 au Centre d’Études Collégiales du Témiscouata, 71-A, rue Pelletier, Témiscouata-sur-le-Lac. Pour inscriptions et informations : Yann Franc-Girard au 418 899-6725 poste 4422 ou [email protected]