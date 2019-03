Six organisations du Bas-Saint-Laurent récompensées pour leur engagement envers Centraide

Grâce à la générosité de ses donateurs et au travail d’équipe réalisé durant sa campagne annuelle, Centraide Bas-Saint-Laurent est parvenu, encore cette année, à solidifier son ancrage dans sa communauté. Le dévouement et l’engagement de centaines de bénévoles ont permis d’amasser la somme de 992 920 $, qui sera redistribuée à des organismes de la région.

«Ce résultat de campagne illustre l’importance que les gens du Bas-Saint-Laurent accordent au bienêtre de leur communauté. Cette solidarité régionale est forte et tellement inspirante», témoigne Eve Lavoie, directrice régionale de Centraide Bas-Saint-Laurent.

«Nous sommes heureux de constater que les gens se préoccupent de l’entièreté des besoins, qu’ils choisissent le filet social en entier plutôt qu’une seule de ses mailles. Et nous sommes fiers qu’ils le fassent par l’entremise de Centraide», souligne également Bruno Marchand, président-directeur général de Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent.

L’évènement de clôture de cette grande campagne s’est tenu le 28 février à l’amphithéâtre Ernest-Simard de l’Université du Québec à Rimouski en présence de Bruno Marchand, d’Eve Lavoie, et de Sylvain Roy, conseiller en développement philanthropique chez Centraide Bas-Saint-Laurent. Ils étaient accompagnés des coprésidentes régionales de la campagne Centraide 2018, soit Guylaine Sirois, préfète élue du Témiscouata, et Chantale Lavoie, préfète élue de la Matapédia. La célébration a également permis à Centraide de remercier ses nombreux partenaires, parmi lesquels six sont repartis avec un prix Coup de cœur.

Catégorie Grands partenaires : campagne d’Entraide Desjardins au Bas-Saint-Laurent

Catégorie Campagne en milieu de travail secteur public et parapublic : Cégep de Matane, campagne Entraide secteur public du Gouvernement du Québec

Catégorie Campagne en milieu de travail secteur privé : Technologies Lanka de La Pocatière

Catégorie Activités de campagne : Cocktail dînatoire du Kamouraska et Défi Centraide-FTQ-Domaine Valga

Catégorie Bénévole de campagne : Marjolaine Émond du Kamouraska

Dans la région du Bas-Saint-Laurent, 1 personne sur 5 a recours aux services offerts par les organismes communautaires soutenus par Centraide. Bien que peu visibles, souvent silencieux, les besoins sont grands et augmentent chaque année. En 2018, Centraide Bas-Saint-Laurent appuie près de 70 ressources et projets reconnus pour leur gestion, leurs services et la différence qu’ils font au quotidien.