Témiscouata-sur-le-Lac accueillera le Défi Everest en septembre 2019

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac accueillera son tout premier Défi Everest le 14 septembre prochain. Le Défi se tiendra dans un environnement enchanteur puisque les rues Ouellet et Ménard ont été choisies. Les participants pourront ainsi profiter de la vue sur le lac Témiscouata.

La journée de l’événement, des équipes de 3 à 20 grimpeurs affronteront cette côte et réaliseront les 165 montées nécessaires afin d’équivaloir au dénivelé du Mont Everest, chacun donnant ce qu’il peut pour arriver au but collectif et toucher, ensemble, le sommet.

Rappelons qu’en prenant part à cet événement, les grimpeurs participent ainsi à une levée de fonds afin d’amasser des dons remis intégralement à l’organisme local ou régional de leur choix.

Le maire, Gaétan Ouellet, se dit très heureux d’accueillir cet événement rassembleur dans la région : « ce sera un événement d’envergure et de grande qualité pour notre milieu. Cette activité s’adresse à tous les citoyens, de tous âges et de toute condition physique, souhaitant faire une différence d’abord dans leur propre vie, puis dans la vie de notre communauté. J’invite donc la population à y participer en grand nombre ! ».

Le fondateur Yvan L’Heureux s'est dit fier de participer au dynamisme et à l’attractivité du Témiscouata. « Avec sa double mission et son rayonnement sur plusieurs régions, le Défi Everest crée des gagnants : les participants, les communautés, les organismes, les gens d’affaires, tout le monde s’unit autour d’un but positif ».

C’est une citoyenne de Témiscouata-sur-le-Lac, Mayane Cyr Paradis qui, ayant vécu le défi par équipe ainsi que le Macadam Ultra en 2018 à Rivière-du-Loup, a demandé à ce que l’événement soit accueilli dans sa municipalité. La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac s’est empressée de répondre positivement à sa requête et offre une importante collaboration à la réalisation du premier Défi Everest – Témiscouata-sur-le-Lac.

Afin de mieux présenter le Défi Everest à la population, aux organismes de la MRC de Témiscouata, aux gens d’affaires ainsi qu’aux médias, une soirée d’information se tiendra le 10 avril 2019 à 19 h à la salle Témiscouata du Centre des loisirs de Témiscouata-sur-le-Lac. Bienvenue à tous.