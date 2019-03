Poursuite de la croissance du secteur manufacturier dans la MRC de Rivière-du-Loup

Selon une étude réalisée annuellement par le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup (CLD), le secteur manufacturier marque des points une nouvelle fois par la croissance de ses emplois et de ses investissements.

Au 31 décembre 2018, 101 entreprises manufacturières ont contribué à la vitalité économique de la MRC de Rivière-du-Loup. Pour une 5e année consécutive, l’emploi a poursuivi sa montée en 2018 pour atteindre 4 335 emplois comparativement à 4 138 en 2017. Il y a 22 % des entreprises qui ont participé à la création de 298 emplois, tandis que 12 % des entreprises existantes ont subi des pertes, représentant 101 emplois, pour un gain net de 197 emplois. Précisons que 84 % de l’emploi manufacturier est concentré dans 11 des 101 entreprises manufacturières du territoire.

Le dynamisme entrepreneurial de plusieurs manufacturiers a permis cette croissance des emplois dans la MRC de Rivière-du-Loup, entre autres, Boulangerie Gagne-Pain, Centre de moteur J.S. Levesque, Lepage Millwork, Moulage sous-pression AMT, Premier Tech et Tourbières Berger. En comparaison à l’an 2000, le secteur procurait de l’emploi à 2 655 personnes.

Mis à part l’augmentation des emplois, les investissements engagés par le secteur manufacturier ont fracassé un autre record en 2018, avec plus de 55 M$ en immobilisations et équipements. Depuis maintenant trois ans, les investissements de ce secteur sont au-delà de 50 M$. Des entreprises telles que Centre de moteur J.S. Levesque, Distillerie Fils du Roy, Imprimerie L’Impression, Martin Portes et fenêtres, Microbrasserie Aux Fous brassant, Moulage sous pression AMT, Premier Tech, Services Industriels RC, Tourbières Berger, Usinage FR et Verbois ont contribué à ce niveau important d’investissements.