Stéphane Sylvain élu Personnalité du mois février

Le directeur des opérations du McDonald’s de Rivière-du-Loup, Stéphane Sylvain , a été nommé personnalité du mois par la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-Du-Loup pour sa grande implication auprès des jeunes depuis les 30 dernières années.

Ses efforts à mettre en place des mesures favorisant la conciliation études-travail a été soulignée dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, qui se tenaient du 11 au 15 février dernier.

« C’est un travail de tous les jours de s’asseoir avec notre personnel de parler, de prendre le pouls de ce qu’ils vivent autant au travail qu’à l’extérieur du travail et de les aider à cheminer», explique le directeur des opérations.

M. Sylvain tient à remercier son patron ainsi que tout le personnel avec qui il travaille et avec qui il a eu l’occasion de collaborer depuis 1988. Il ajoute que cette mention ne serait pas possible sans eux et qu’ils méritent également toute cette reconnaissance.